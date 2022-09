Liège : La maison et l’atelier d’Armand Rassenfosse bientôt restaurés et accessibles au public

Le Gouvernement de Wallonie, sur l’initiative de la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, vient d’octroyer une subvention de 396.000 euros pour la restauration de la maison et de l’atelier d’Armand Rassenfosse à Liège, monument classé.

Les travaux de restauration permettront de créer un musée et une conciergerie dans ce lieu emblématique du peintre et graveur liégeois Armand Rassenfosse. L’objectif est de reconstituer à l’identique l’intérieur de la maison atelier grâce à des photos et documents d’époque et de nombreux objets privés. Cette réhabilitation donnera accès au public aux lieux et contribuera ainsi à la vie culturelle du quartier Saint-Gilles.

Un style renaissance mosane

La maison et l’atelier ont été bâtis en 1899, dans un style renaissance mosane, par l’architecte Paul Jaspar, avec un apport de Gustave Serrurier-Bovy pour le mobilier spécialement dessiné pour les lieux. Ce bâtiment, resté dans le giron familial jusque 2009, a pu être réhabilité grâce au Fonds Armand Rassenfosse créé auprès de la Fondation Roi Baudouin par la petite-fille de l’artiste.

Le peintre et graveur Armand Rassenfosse a marqué le début du XXe siècle par la technique du verni mou rebaptisé à son nom et développée en collaboration avec Félicien Rops, technique qui constitue une contribution véritablement innovante à l’art de la gravure.

Les travaux prévoient précisément la restauration de l’ensemble de l’habitation/atelier à savoir : couverture de toiture, évacuation des eaux de pluie et charpenterie ; reconstruction des lanterneaux de toiture ; travaux de peinture ; nettoyage des décors de la salle à manger ; restauration des vitraux ; sanitaires et chauffage ; électricité et plateforme élévatrice intérieure.