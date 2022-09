Neupré: l'échevin Alain-Gérard Krupa démissionne!

En janvier 2020, Alain-Gérard Krupa (PS) prêtait serment au conseil communal de Neupré. Il venait ainsi remplacer Benoît Hons, en tant qu'échevin de l'Enseignement, après son exclusion du PS à la suite de propos regrettables sur Facebook. Aujourd'hui, non sans susciter un certain étonnement, le voici qu'il annonce sa démission...

"C'est avec beaucoup de sérénité mais aussi empreint d'émotion que je dois vous faire part de ma démission du conseil communal de Neupré et donc de ma fonction d'échevin", commence-t-il ainsi dans sa déclaration. "C'est évidemment une décision difficile à prendre tant mon envie de bien faire les choses a toujours été ma volonté et le moteur de mon action et ce, depuis 2006, année de ma première élection".

L'intéressé ne s'exprime pas sur les raisons qui l'ont poussé à prendre une telle décision mais il indique qu'il s'agit d'un "choix mûrement réfléchi".

"Cependant, même si parfois les débats en collège sont difficiles et parfois rudes, mais c'est la force de notre démocratie, je ne peux que saluer le travail d'équipe qui est réalisé pour faire de Neupré une commune modèle, où il fait bon vivre. J'y ai donné tout mon coeur en défendant mes valeurs, mes convictions", ajoute Alain-Gérard Krupa. "Mais tout travail politique doit se faire en équipe, avec un soutien sans faille, dans le cadre d'un respect mutuel. Je regrette simplement l'attitude de quelques personnes de mon groupe qui, l'espace de quelques jours, m'a fait perdre la confiance que je pensais naÏvement recevoir, voire mériter"...

Disant prendre cette décision "sans aucun regret, ni remords et sans acrimonie", il termine en remerciant le personnel communal au sens large, et plus particulièrement les équipes des écoles qui, "durant trois années si difficiles, avec notamment cette crise sanitaire, n'ont jamais cessé de se donner à fond pour apporter à nos élèves un enseignement de qualité".

Et de conclure en souhaitant le meilleur à celle ou celui qui lui succédera "dans cette fonction tellement passionnante", tout en se donnant le temps de réfléchir à se présenter, "une dernière fois peut-être", aux élections communales de 2024...