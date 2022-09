À la recherche de solutions pour sauver la patinoire de Liège

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ah Noël ! Sa fête familiale, son vin chaud, son marché ou encore sa patinoire… À Huy, rien n’est toutefois garanti pour les amateurs de glisse. À Hannut, ce sera probablement non…

Et à Liège alors ? Là, les organisateurs de l'événement de la place de la Cathédrale sont en pleine réflexion. "En effet", confirme Olivier Gérard, le responsable de la société Dynamic qui organise chaque année l'installation de la patinoire liégeoise. "L'idée première est de maintenir la patinoire, mais nous devons trouver des solutions écologiques et économiques pour pouvoir y arriver."

Pour Dynamic, la patinoire de la place Cathédrale incarne l'esprit de Noël. "Les commerçants liégeois souffrent beaucoup ces temps-ci. La mise en place de la patinoire leur permet d'avoir du monde et de faire quelques rentrées d'argent. Ce n'est pas négligeable par les temps qui courent."

"Nous sommes conscients que les temps sont difficiles pour tout le monde et c’est d’ailleurs une des raisons qui nous poussent à nous dépasser. Je pense que durant cette ambiance morose, les Liégeois ont aussi besoin de souffler, de retrouver un peu de joie et c’est une des missions des festivités de Noël. C’est plus que jamais nécessaire."

Des réunions prévues

Mais si l’envie est bel et bien de mettre sur pied une "vraie" patinoire, Dynamic pourrait être rattrapée par la dure réalité des chiffres, du prix de l’énergie, voire des décisions prises par la Ville ou autre pouvoir.

"Si nous ne pouvons pas organiser la patinoire telle que nous la connaissons, nous étudions d’autres solutions. L’une d’entre elle serait de mettre en place une patinoire synthétique, mais je doute que cela fasse autant rêver les enfants qui y viendraient qu’une patinoire de glace."

Reste alors une troisième option : installer une piste de roller. La solution serait évidemment nettement moins énergivore, mais aussi probablement nettement moins festive…

Des réunions sont prévues dans les jours à venir, avec, on l’espère, une décision qui respectera l’esprit de Noël.