L’Union Professionnelle des Métiers de la Communication valorise les étudiants Liégeois !

L’Union Professionnelle des métiers de la Communication est une association qui a pour objectifs de défendre, de protéger, de promouvoir et de développer la profession de communicateur.

Pour la 24e année, l'Union professionnelle des métiers de la Communication organise sa grande remise des prix, récompensant des actions de communication remarquables et des mémoires d’étudiants en communication.

Le jury, composé de membres de l’UPMC, décerne trois prix : le Grand prix UPMC ; le prix de l’Étudiant ; le prix Digital...

Depuis 1999, l'UPMC récompense donc aussi un étudiant ou une étudiante des Hautes Ecoles liégeoises ou de l'Université de Liège "pour la qualité de son travail de fin d'étude dont le sujet traite d'une thématique pertinente en matière de communication".

En près d'un quart de siècle, ce sont plus de 200 TFE ou mémoires qui ont été soumis au Prix Etudiant de l'UPMC. "Il est essentiel pour notre Union Professionnelle de valoriser les travaux de fin d'étude de qualité des étudiants liégeois qui seront les professionnels de la communication et du marketing de demain. D'ailleurs, de nombreux lauréats des 23 éditions précédentes font des très belles carrières dans notre secteur d'activité, cela nous rend fiers d'avoir décelé leur potentiel à travers leur travail de fin d'étude ou leur mémoire", explique Olivier Moch, Président de l'UPMC.

L’édition 2022 des Prix de l’UPMC approche mais il n’est pas trop tard pour postuler puisque la date de clôture est fixée au jeudi 6 octobre ! Les étudiants et étudiantes qui ont présenté et réussi un TFE ou un mémoire lors des années académiques 2020/2021 et 2021/2022 peuvent envoyer leur candidature à l’Union Professionnelle via le site internet de l’UPMC https://www.upmc.be/les-prix-upmc/le-prix-deletudiant-e-formulaire-dinscription/.

Le lauréat ou la lauréate recevra une bourse de 500 euros ainsi qu’un bouquet culturel.

Plus d’infos sur le Prix Etudiant de l’UPMC, le Prix Digital et le Grand Prix de l’UPMC : https://www.upmc.be/les-prix-upmc/