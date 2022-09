Seraing: Sabine Roberty a vaincu sa peur de rouler à vélo

Du 16 au 22 septembre, c'était la semaine de la mobilité en Wallonie. C'est ainsi que divers événements ont été organisés, çà et là, en vue de promouvoir d'autres types de déplacement en guise d'alternative à la voiture.

Du côté de Seraing, la députée Sabine Roberty (Parlement wallon), et conseillère communale (ex-échevine), y a participé à sa manière... Une manière bien personnelle d'ailleurs...

Ce jeudi, dernier jour de cette semaine de la mobilité, on l'a ainsi vue enfourcher un vélo dans les rues d'Ougrée. Pas anodin, comme elle le confie elle-même, puisque ce fut l'occasion pour elle de réapprendre à rouler à vélo... et ainsi d'affronter une grande peur remontant à l'adolescence...

"Après un accident traumatisant à l'âge de 16 ans, je ne savais plus rouler mais surtout, j'avais peur de rouler ! Quelqu'un m'a dit qu'il me manquait juste la petite étincelle de confiance en moi. C'était vrai, j'ai réussi ! Je sais rouler à vélo !", confie Sabine Roberty sur son profil et sa page Facebook.

Bien sûr, qui dit apprendre à rouler à vélo, dit aussi quelques ratés... On vous les laisse découvrir sur la vidéo...

Depuis lors, si elle avoue ne pas avoir renouvelé l'expérience par manque de temps, elle se dit rassurée et prête à enfourcher à nouveau un vélo. "Pendant les congés de la Toussaint, je vais donc commencer par des balades sur le RAVeL le long de l'Ourthe. Je me réjouis et suis super fière de moi"!

Comme quoi, et sans vouloir l'offenser, il n'y a pas d'âge pour apprendre à rouler à vélo...