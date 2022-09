Un dealer intercepté à Liège... encore !

Ce jeudi en fin d'après-midi, un homme, en séjour illégal, a été intercepté dans le centre de Liège à la suite d'un deal de stupéfiants.

C'est en effet en visionnant les caméras de surveillance que les forces de l'ordre ont aperçu ce manège suspect entre deux hommes. Le premier donnait un objet à un autre, "discrètement" tandis que l'autre lui tendait de l'argent. La scène s'est déroulée rue Joffre non loin de la place Saint-Lambert.

Une patrouille a immédiatement été envoyée sur place et les deux hommes ont été fouillés. Sur le vendeur, on a retrouvé 95 euros et un GSM tandis que l'acheteur, qui reconnaît, était en possession d'une bille de 0,2 gr de cocaïne.

Le vendeur a été déféré au parquet avec demande de mandat d'arrêt.