Un homme brise la vitrine du café Casa del Pecket avec une barrière Nadar Waremme Vendredi, vers 2 h du matin, la vitrine du café Casa del Pecket, à Waremme, a été détruite par un individu. Ce dernier aurait déjà détruit celle d'un coiffeur. Jimmy Beltrame

Cette nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h du matin, un individu a brisé, au moyen d'une barrière Nadar, la vitrine du café Casa del Pecket, place Albert Ier à Waremme. Le résultat d'un différent entre le couple qui gère l'établissement et un homme, par ailleurs connu dans le quartier pour avoir détruit son appartement et la vitrine d'un salon de coiffure… "Il y a quelques semaines, ce même monsieur a démoli son appartement et une semaine plus tard la vitrine du salon de coiffure qui se trouve juste en bas,...