Accueil Régions Liège Un tracteur volé en pleine journée chez AgriGeer GEER Le véhicule, qui venait de faire l’objet d’une réparation, a été volé sur le parking du concessionnaire. Les auteurs des méfaits viendraient d’Allemagne. P.A.

Cette fois, on peut parler d'une épidémie. Après le vol de deux tracteurs plus tôt cette semaine dans le Condroz namurois (Sovet et Ohey), c'est une troisième machine qui a disparu ce vendredi après-midi. Cette fois en Hesbaye, au sein de l'entreprise AgriGeer, rue de la Spinette à Geer. "Nous...