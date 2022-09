Une nouvelle étape pour la Collégiale Sainte-Croix à Liège

Vendredi après-midi, l’Échevin des Travaux, Roland Léonard, a présenté au Collège communal liégeois le dossier de marché de travaux lié à la deuxième phase du chantier de rénovation et de restauration de la Collégiale Sainte-Croix. Ce dossier sera à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 26 septembre.

La Collégiale Sainte-Croix est un édifice prestigieux, classé comme patrimoine exceptionnel depuis 1997 et sa restauration bénéficie à ce titre de subsides conséquents, à savoir 95% de la Région Wallonne et 4% de la Province, le solde étant à la charge de la Ville. Ce dossier, au caractère très spécifique, est géré en parfaite transversalité avec Christine Defraigne, Première Échevine, en charge du Patrimoine.

La restauration de la Collégiale Sainte-Croix est un chantier de longue haleine, scindé en trois phases.

13,5 millions

La première phase a débuté en 2020 et est toujours en cours. Outre l’installation de chantier et la mise en place de la toiture parapluie, elle concerne le démontage de la toiture existante et la pose d’une toiture provisoire, ainsi que divers travaux de maçonnerie afin de stabiliser le bâtiment et d’en assurer la sécurité.

La deuxième phase, dont il s’agit ici, concerne des travaux de restauration extérieurs, comprenant le renouvellement de la toiture, des interventions sur les charpentes, la restauration des maçonneries et des vitraux. Cette phase, qui devrait débuter dans le courant de l’année prochaine, s’étendra sur deux années. Pendant ces travaux, pour d’évidentes raisons de sécurité, la toiture parapluie sera maintenue sur l’édifice. Le budget global de cette phase de chantier représente un montant de 13,5 millions.

La dernière phase de chantier interviendra en 2026 et concernera la restauration intérieure et la réaffectation de la Collégiale. Les décors, les sols et toutes les techniques spéciales liées au chauffage et à l’éclairage seront notamment concernés.