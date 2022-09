Foire d’octobre : le montage est lancé (photos)

Ça y est, ils sont là… les forains qui animeront le boulevard d’Avroy et le parc éponyme durant un peu plus de six semaines sont arrivés dans le centre de Liège, avec la ferme intention de ravir des centaines de milliers de Liégeois. Après deux années marquées par la crise du Covid, le souhait est en effet de vivre une édition "normale"… Ce sera presque le cas puisque le chantier du tram s’est invité cette année sur le champ de foire. On ne constatera toutefois que quelques changements qui n’affecteront pas l’événement.

En effet, malgré quelques adaptations au niveau des emplacements occupés sur le champ de foire, légèrement réduit du côté de l’hypercentre, on annonce malgré tout 160 métiers-forains présents…

On retrouvera notamment des attractions phares comme le Rotor, le XXL, le Wild Mouse ou encore le Deca Dance et la Grande roue bien sûr…

Parmi les adaptations nécessaires : ces forains délocalisés… certains ne pourront en effet pas résider à côté de leur attraction, faute de place une nouvelle fois à cause du chantier du tram. "Mais la majorité peut se placer comme d'habitude, surtout du côté du parc d'Avroy", nous confiait ce forain en plein montage, samedi. "Les autres ont été installés sur l'avenue Blonden". Aucun forain n'est délocalisé à Rocourt (site des Ardentes), comme l'évoquaient certaines rumeurs.

En pratique

Cette 162e édition de la Foir d’octobre se déroulera du samedi 1er octobre au dimanche 13 novembre 2022. Elle sera ouverte dès 15 h 30 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredi et dès 14 h les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Les métiers de bouche seront ouverts dès 11 h 30. Fermeture à 1 h 30 vendredi, samedi et veille de jour férie, à 0 h 30 les autres jours. Plusieurs animations d’Halloween sont prévues le 31 octobre (16 h 30-19 h). Journées tarifs réduits le jeudi 3 novembre et le dimanche 13 novembre. Inauguration officielle ce samedi 1er octobre de 15 h à 18 h.

©mb

©mb

©mb

©mb

©mb

©mb