Grand Léopold – Appel à projets visant à la réactivation de cellules commerciales vides et à la réhabilitation des étages en logements

L'échevinat du Développement économique et du Logement de Maggy Yerna, à Liège, a annoncé le lancement d'un appel à projets visant à la réactivation de cellules commerciales vides et à la réhabilitation des étages en logements...

L'échevinat dit en effet vouloir "lutter contre la vacance commerciale, mais également contre l'inoccupation des logements au centre-ville. Au départ d'une action – PROSHOP – menée par le Bureau du Commerce, il soutiendra et encouragera la création et/ou la rénovation de logement de qualité. L'appel à projet Proshop ambitionne dès lors de soutenir le renouveau commercial du quartier Grand Léopold, déjà initié par la rénovation urbaine et l'opération Créashop, en orientant d'avantage son développement commercial vers une typologie commerciale artisanale et originale".

Objectifs annoncés : mettre en relation des propriétaires privés (personne physique ou personne morale) de cellules commerciales vides avec des candidats commerçants qui se verront proposer un loyer « préférentiel » et évolutif sur 3 ans par rapport au loyer moyen de base dans le quartier :

40% du loyer de base la première année ;

50% du loyer de base la seconde année ;

75% du loyer de base la troisième année ;

le loyer de base la quatrième année.

Les cellules commerciales proposées à la location devront répondre à des critères de sélections précis et exhaustivement énumérés dans le règlement (< 400 m², raccordement à l’eau et l’électricité, dans une rue éligible, étages éventuels accessibles par une entrée indépendante…).

De son côté, le propriétaire bailleur, personne physique exclusivement, peut obtenir une aide financière afin :

De rénover et de remettre aux normes la cellule commerciale proposée à la location = prime de soutien à la mise en conformité d'une cellule vide correspondant à 40% du montant total des investissements admis HTVA et plafonnée à 15 000 euros. L'investissement minimum devant être de 9000 euros.

De réhabiliter les étages éventuels en logements = le bonus de 5 000 euros à la réhabilitation des étages en logements, accessibles par une entrée indépendante. L'investissement minimum étant de 10 000 euros.

Cette nouvelle action porte donc sur la création de commerces de qualité et sur l’amélioration du bâti. Afin de participer à l’appel à projets, les propriétaires de cellules vides, dont le bien est situé dans le périmètre éligible du quartier Grand Léopold, doivent envoyer un dossier de candidature complet avec la mention « Appel à projets PROSHOP@Grand Léopold – Dossier de candidature », à l’adresse suivante :

VILLE DE LIÈGE

Service du Développement économique et commercial

Bureau du Commerce

Rue Sur-Les-Foulons 11/4 - 4000 LIEGE

Toutes les informations et documents concernant la procédure et le règlement de l’appel sont disponibles sur le site : https://place2shop.liege.be .