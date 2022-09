Le meilleur détaillant bio d’Europe

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

"La ferme à l’arbre", un magasin bio situé à Lantin (Juprelle), vient de se voir décerner le premier prix européen de "meilleur détaillant biologique", a annoncé, ce vendredi, la Commission européenne co-organisatrice de ce concours.

Le magasin "La ferme à l’arbre" est établi au sein même d’une exploitation agricole et vend depuis 1978 des produits bio, comme de la viande ou de la farine, en provenance de toute la région.

Projet innovant

Pour attribuer cette prestigieuse récompense, Le jury a tenu à récompenser un commerce bio axé sur la production durable et circulaire. L’entreprise familiale utilise en effet de l’énergie verte, évite les emballages et limite les émissions dues aux transports en privilégiant l’approvisionnement local.

Les prix européens de la production biologique entendent mettre en avant des acteurs de la chaîne de valeur biologique qui ont mis sur pied "un projet innovant, durable et inspirant, qui apporte un vrai plus à la production et à la consommation biologiques".

Ce concours est organisé conjointement par la Commission européenne, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions, le Copa/la Cogeca et IFOAM Organics Europe, avec la participation du Parlement européen et du Conseil au jury pour la sélection des lauréats.