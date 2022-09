Prise d'otage à Grivegnée : l'homme a fini par se rendre

L'homme armé qui s'était retranché dans une habitation de Grivegnée, impasse Gérard, sur les hauteurs de Liège, a fini par se rendre, nous ont confirmé les autorités policières ce dimanche soir.

Pour rappel en effet, la police avait été appelée à intervenir ce dimanche matin, dans le quartier de Grivegnée, impasse Gérard précisément, sur les hauteurs de Liège. Celle-ci avait en effet été contactée par les ambulanciers car une personne était blessée dans cette impasse.

Mais lorsque les policiers sont intervenus, ils sont “tombés” sur une prise d’otage. Vers 12h30, une négociation était en cours entre l’auteur et les services de police…

Quelques heures plus tôt, vers 8 h, une altercation entre l’agresseur et un autre homme s’est produite dans la même impasse. Pour une raison qui restait à déterminer, le suspect avait attaqué l’autre individu à l’arme blanche. La victime a été blessée et transportée à l’hôpital, mais ses jours n’étaient pas en danger, a rapidement précisé la police de Liège.

L’individu s’est alors retranché dans une maison où il détenait une personne en otage.

Le quartier a immédiatement été bouclé, la rue de Herve (Nationale 3) a été fermée dans une courte portion et la circulation y a été interdite tant pour les voitures que pour les piétons… afin de permettre l’intervention du peloton anti-bantitisme, envoyé sur place. Le parquet de Liège a également effectué une descente…

Les négociations avec l’homme armé ont duré une bonne partie de la journée mais, en fin d’après-midi, l’homme a fini par se rendre...