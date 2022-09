Accueil Régions Liège Après plus de 10 ans, enfin un skatepark à la Tour romane Les jeunes, et même aujourd’hui les un peu moins jeunes, se réjouissent de l’aboutissement d’un projet qui a duré plus de dix ans : le skatepark. A.J. ©CFLAN

Enfin ! Ça y est ! Les jeunes Amaytois d'aujourd'hui mais aussi, toutes celles et ceux qui, à l'époque, étaient des jeunes gens et qui maintenant, sont devenus des adultes, sont très heureux d'apprendre que le skatepark tant rêvé, va voir le jour. D'autant plus qu'entre-temps,...