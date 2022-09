Accueil Régions Liège Hamoir/Ferrières : Réunion d’information pour trois éoliennes à Filot Une réunion d’information est organisée ce 19 octobre par Luminus qui envisage trois éoliennes à Filot. Sabine Lourtie ©CPBRI

Luminus envisage d'implanter un parc de trois éoliennes sur le territoire de Hamoir, entre les villages de Filot (Hamoir), Xhoris (Ferrières) et La Rouge Minière (Ferrières), sur des terrains privés mais aussi communaux, le long de la rue de Marche. En prélude à l'étude d'incidence et au dépôt de permis, le promoteur éolien est légalement tenu d'organiser une réunion d'information. Elle se déroulera le 19 octobre à 19h à la Maison du village de Filot. Les responsables de Luminus viendront présenter le projet et le public pourra émettre...