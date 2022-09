Les inondations de 2021 en images à la Cité Miroir à Liège

"Toujours l'eau, juillet 2021" est le titre d'un ouvrage réunissant la photographe Françoise Deprez et l'auteure Caroline Lamarche, à paraître le 24 octobre prochain (20 €). A travers des photographies et des récits, ce livre de près de 200 pages entend être un témoin des inondations ayant frappé certaines parties de la province de Liège en juillet 2021.

De cet ouvrage découle une exposition qui s'installera à la Cité Miroir du 20 octobre au 26 novembre. Il s'agit d'une sélection de 28 photographies qui a été réalisée dans le cadre du "Forum Sans Transition !" organisé par le Théâtre de Liège.

"Vivre avec l'eau, pour les habitants des vallées, c'était une évidence. Sa force motrice, sa rumeur fraîche, ses nuances saisonnières. Sauf que cette eau-là, ce n'était pas la même. Un cauchemar, un monstre, un tsunami... Les mots font défaut pour dire l'épouvante face aux terribles inondations de juillet 2021. La solidarité a été à la mesure de la peine : immense, durable, bouleversante", peut-on lire dans les préfaces de Caroline Lamarche et Alain Platel. Et de relever les paroles d'une victime "devenue un pilier de l'entraide": "il n'y a pas une histoire plus pénible que l'autre, elles le sont toutes. Et on est tous courageux".

Alors que bon nombre de citoyens ont chaussé leurs bottes pour déblayer ou apporter vivres, vêtements et autres ustensiles de première nécessité, Françoise Deprez et Caroline Lamarche ont saisi leurs outils: le regard et l’objectif photographique pour l'une, l’oreille et la plume pour l'autre. Elles ont rejoint les vallées dévastées à l’heure où s’installait, dans des logements toujours impraticables, un silencieux et triste hiver. Une déambulation qui s'est poursuivie jusqu'à l’été.

« Toujours l'eau, juillet 2021 », un livre qui veutrendre hommage au courage des populations sinistrées mais aussi témoigner de cette solidarité citoyenne impressionnante qui s'est mise en place!

Tarif pour accéder à l'exposition: 1 €.