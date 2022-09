Liège - repas chauds gratuits dans les écoles : "Des délais trop brefs pour répondre à l'appel"

En réponse à l’interpellation du PTB, sur la possibilité offerte aux écoles de bénéficier de repas chauds gratuits (en maternelles, 1ère et 2e primaires), l’échevin de l’Enseignement Jean-Pierre Hupkens n’a pas botté en touche… La Ville n’a, en effet, pas répondu à cet appel, question de timing doit-on comprendre. Le réseau communal liégeois n'en bénéficiera donc pas.

"En effet, j'ai pris connaissance de cet appel au 15 juin", a indiqué l'échevin, "et les délais pour y répondre étaient alors très brefs. Interpellés par mes soins, nos services ont estimé n'être pas en mesure d'y répondre, notamment parce que la logistique nécessaire à la mise en place du projet était impossible à réunir à bref délai".

En outre, comme l'a encore souligné l'échevin, "les supports budgétaires, tant pour les recettes que pour les dépenses, n'étaient pas présents".

Mais de promettre que les conditions nécessaires au service de repas chauds supplémentaires et sans doute nombreux seraient réunies… Tout comme le fait que Liège répondrait au prochain appel lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À Liège, c’est le service de l’intercommunale Isosl qui gère les repas chauds dans les écoles. Un outil pratique pour le pouvoir communal mais dont il fallait aussi tenir compte…

"L'implantation d'un nouveau dispositif de commande des repas par Isosl risquait aussi de télescoper l'appel", a encore précisé l'échevin. "Le nouveau dispositif de commandes des repas rencontre un succès satisfaisant. On comptait au 19 septembre 1 200 repas par jour mais des points de difficultés ont été identifiés. Nous nous attachons à les résoudre… Je pense notamment à l'annulation des repas signalés la veille, cela ne doit pas entraîner de pénalité selon moi et les parents doivent y avoir accès directement […] Les équipes d'Isosl et de l'Instruction publique se sont données jusqu'au 15 octobre pour résoudre les problèmes sachant que ceux connus font déjà l'objet de démarches de résolution"…