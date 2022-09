Le château de Péralta et ses abords devraient bientôt être rénovés

C’est au conseil communal de lundi prochain que l’échevin liégeois des Travaux, Roland Léonard, annoncera le lancement du marché de services relatif à la mission d’études liée à la restauration du parc du château de Péralta, à Angleur. Cette mission d’études représente un budget de 190 000 €.

En fait, cette étude a une portée plus large puisque, par souci de cohérence, elle comprend aussi les voiries adjacentes. Cela permettra d’intégrer, dans un futur programme de réaménagement, ces axes limitrophes au parc.

25 000 mètres carrés

Classé comme site depuis 1937, le parc de Péralta s’étend sur une superficie d’environ 25 000 m². Il s’agit d’un ensemble de jardins disposés en diverses vastes terrasses agrémentées de plans d’eau. La terrasse principale offre un "miroir d’eau" rectangulaire, installé dans une composition paysagère où les parterres, les cheminements, le double alignement d’arbres et les haies d’ifs taillées forment un ensemble régulier. Une seconde terrasse, plus sauvage et moins maîtrisée, comprend un étang naturel.

Le projet concerne la réhabilitation des ouvrages d’art et des constructions de l’ensemble du système hydraulique (berges, canalisations, garde-corps…).

La restauration du parc a également pour objectif d’en conserver la structure historique tout en s’inscrivant dans les concepts environnementaux contemporains tels que la gestion intégrée des eaux de pluie et l’installation de berges écologiques. Par ses travaux, il s’agit aussi d’améliorer la liaison entre le cœur du quartier urbain d’Angleur et le vaste domaine boisé du Sart-Tilman.

La restauration du parc figure au Plan d’action 2021-2024 de la Ville de Liège, approuvé par le gouvernement wallon dans le cadre du programme de la politique intégrée de la Ville. À ce titre, la restauration liégeoise bénéficiera d’un subside de 80 % sur une enveloppe globale estimée à 2 millions wallons.

700 ans d’histoire

Dès le XIVe siècle, des écrits attestent de l’existence du château qui s’appelle alors château de Kinkempois. En 1457, le dernier seigneur de Kinkempois vend le château, avec la seigneurerie, à l’abbaye bénédictine de Saint-Laurent. En 1795, l’autorité républicaine s’en empare et il est acheté par un membre de la célèbre famille d’éditeurs, Desoer.

En 1885, l’héritière du château, Désirée Ferdinande Joséphine, épouse en secondes noces le marquis Manuel Maria de Péralta, diplomate et historien costaricain. C’est là l’origine de la dénomination château de Péralta.

C’est en 1935, que le château de Péralta est cédé à l’Administration communale d’Angleur par la société Bernheim. Le château devient alors l’hôtel de ville d’Angleur.

En 1940, les combles et la toiture du château sont incendiés et à la suite des bombardements de 1944, il sera détruit. En 1951, l’ensemble du site, château et parc, sera restauré et rénové.