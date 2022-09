Prêt(e)s pour le Para-commando Game à Neupré?

Death ride, pont de singe, filet vertical et autres obstacles!

Envie de vous surpasser, tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis? Ne manquez pas la 2e édition du Para-commando Game à Neupré, le dimanche 16 octobre!

"Ceci s'inscrit dans la continuité des animations mises sur pied pour faire bouger les gens, près de chez eux. Et on profite, ici, d'une belle infrastructure sportive dont nous disposons, à savoir le cadre naturel", souligne Charles-André Verschueren, l'échevin en charge des sports à Neupré et président de la Régie Communale Autonome.

En effet, ce Para-commando Game sera établi sur le site de la Boucle de l'Ourthe, en contrebas de la roche aux Faucons. Juste magnifique dans ce coin-là!

Death ride, pont de singe, filet vertical, vélo suspendu et autres obstacles à franchir, soit une quinzaine d'épreuves, composeront le parcours qui sera mis en oeuvre par l'amicale des anciens para-commandos. "Ce sont eux qui gèrent, avec leur matériel et leur expertise. Ce qui est un gage de sécurité", relève l'échevin. "La première édition, l'an dernier, a connu un tel succès que ce fut complet en quelques jours"!

Si l'événement s'adresse aux familles (dès 6 ans) et est donc pensé de manière à être accessible aux plus jeunes, il est un fait tout de même, vu les quelques épreuves énoncées plus haut, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer... ou de se retrouver dans l'impossibilité de le faire... Ou peut-être est-ce l'occasion de se lancer un défi...

Pour participer, il faut obligatoirement s'inscrire auprès de la RCA de Neupré au 04/371 31 51.

Il s'agira du même parcours pour tout le monde, petits et grands, qui s'effectuera selon des départs différés, de 9 h à 16 h.

Sachant que le nombre de participants est ainsi limité à 200, ne tardez pas pour vous inscrire...