Travaux place Reine Astrid : mesures de circulation

Les travaux de réaménagement de la place Reine Astrid démarrent de manière effective en ce mois de septembre.

Dans le cadre de ces travaux, la Ville détaille les dispositions en vigueur pour la circulation dans le centre de Visé.

Ainsi, la circulation des véhicules est interdite :

- Place Reine Astrid, sur le tronçon entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers.

- Rue de la Chinstrée, sur 10 m avant le carrefour avec la place Reine Astrid.

Le stationnement des véhicules est interdit :

- Sur l'ensemble de la place Reine Astrid.

- Sur 2 emplacements dans la rue de la Chinstrée, juste avant le carrefour avec la rue du Collège.

- Sur 2 emplacements dans la rue du Collège, à hauteur du n°45.

- Sur 2 emplacements de part et d'autre sur le tronçon de la place juste avant le carrefour avec la rue de la Chinstrée.

La desserte locale avec une circulation dans les deux sens est autorisée :

- Tronçon de la place Reine Astrid entre l'Avenue du Pont et la zone de chantier

- Rue de la Chinstrée entre l'entrée du parking des Trétaux et la zone de chantier

- Rue du Collège, entre le carrefour avec la rue des Béguines et la zone de chantier.

Enfin, le sens de circulation est inversé rue de la Chinstrée, entre la rue des Récollets et l’entrée du parking des Trétaux.