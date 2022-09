Assises Liège - Simon Janssens sera jugé par quatre femmes et huit hommes pour le meurtre de son voisin

La cour d'assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de quatre femmes et huit hommes en vue de juger Simon Janssens, un Spadois âgé de 30 ans, accusé d'avoir commis le meurtre de son voisin. Cédric Carreel (38 ans) avait été tué d'un coup de feu lors d'un conflit de voisinage. Les débats débuteront lundi. Les faits reprochés à Simon Janssens s'étaient déroulés à Spa dans le quartier du Vieux-Spa la nuit du 20 mars 2020 vers 01h30. Simon Janssens avait fait feu sur Cédric Carreel, qui s'était plaint du bruit de la musique provenant de l'appartement voisin.

Simon Janssens avait lui-même appelé la police pour dénoncer les faits. Un conflit de voisinage existait déjà entre les locataires des deux appartements situés dans une maison du quartier du Vieux-Spa. Cédric Carreel s'était plaint à diverses reprises de subir des nuisances sonores et des allées et venues fréquentes dans l'immeuble.

Simon Janssens était hébergé depuis quelques semaines chez un ami qui occupait l'appartement situé aux étages supérieurs de la maison. Cédric Carreel occupait l'appartement du rez-de-chaussée. La nuit des faits, durant le confinement lié à l'épidémie de Covid, sous l'influence d'une importante consommation d'alcool et de cannabis, Cédric Carreel s'était rendu à la rencontre de ses voisins pour se plaindre du bruit. C'est à cette occasion qu'il avait été atteint d'une balle tirée avec une carabine de calibre .22LR. Le projectile avait traversé le thorax et le cou de la victime.

Lors de l'enquête, Simon Janssens avait raconté qu'il avait été menacé par Cédric Carreel et qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de tirer pour se défendre. Il avait précisé avoir été agressé avant de se saisir de l'arme.

Simon Janssens est accusé du meurtre de Cédric Carreel et de détention illégale d'arme à feu. Le substitut Christine Pevée soutiendra l'accusation devant la cour d'assises présidée par Philippe Gorlé. Simon Janssens sera défendu par Me Philippe Zevenne et Me Thomas Hames. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Paul Thomas. Le procès devrait durer 5 jours.

Les débats débuteront lundi 3 octobre à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.