Insolite à Liège : il s'introduit chez son voisin et réalise un pontage pour lui voler de l'électricité

On le sait, les factures d'énergie ont rarement été plus élevées qu'en cette année 2022... mais la solution trouvée par ce Liégeois, déféré au parquet ce mercredi matin à Liège, n'est sans doute pas la plus judicieuse.

L'homme a en effet été interpellé après avoir commis plusieurs vols chez son propre voisin. Des vols commis sans effraction puisque c'est avec la clé, donnée avec confiance par son voisin, que le voleur s'était introduit dans le domicile. Il est toutefois allé un peu trop loin...

En rentrant chez lui après une courte période d'absence en effet, le voisin en question a découvert que plusieurs objets lui avait été volé... dont un divan, un ordinateur, un four et de la nourriture. En outre, il a constaté qu'un pontage d'une prise électrique avait été réalisé. Et que ce pontage avait été réalisé par son propre voisin.

Ce dernier, interpellé, a été déféré au parquet de Liège. Son dossier doit faire l'objet d'une procédure accélérée.