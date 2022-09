Magnée-Enrobés à Soumagne : demande de permis

La société Magnée-Enrobés, sise rue du Fort 131 à Cerexhe-Heuseux, vient de déposer sa demande de permis unique pour le maintien et l'extension de sa centrale d'enrobage (fin du permis en 2025) et de son unité de tri de déchets inertes (fin en juillet 2023). La demande de permis prévoit également de créer une zone de stockage de matériaux, créer une unité de modification du bitume par ajout de polymères, étendre ses bureaux, déplacer un hall industriel, démolir deux habitations jointives, et enfin construire une nouvelle conciergerie.

Une réunion d'information du public a eu lieu en janvier en vue de la réalisation de l'étude d'incidences sur l'environnement, à laquelle une vingtaine de riverains ont pu participer leurs observations.

Spécialiste de la fabrication et de la pose de revêtements en enrobés (asphalte, bitume…) pour les autoroutes, routes et parkings, en province de Liège, Magnée-Erobés fabrique annuellement 135 000 tonnes d'enrobés de tous types et emploie 28 collaborateurs. La société compte un chiffre d'affaires annuel de 11 millions d'euros. Elle possède aussi un centre de valorisation des déchets inertes qui produit annuellement 50 000 tonnes. L'usine travaille avec 20 % de matériaux recyclés.



Moins énergivore

Pour rappel, profitant du renouvellement de permis, la société a souhaité développer une nouvelle usine en remplaçant les installations actuelles. “La nouvelle centrale sera moins énergivore, plus performante et plus écologique, souligne le porte-parole du groupe Baguette Pascal François, qui entend rassurer les riverains : La production restera la même, elle ne va pas augmenter. Et il n’y aura pas plus de nuisances.” “Unique en Belgique, il s’agira d’un processus de recyclage innovant, avec de faibles émissions, bien en deçà des normes actuelles en vigueur. Il y aura également une économie d’énergie “avec un brûleur et une récupération de chaleur avec isolation accrue”. Les fumées seront réintroduites dans la chambre de combustion du brûleur pour un traitement thermique.

La production maximale demandée est de 200 000 tonnes/an. Le nouvel outil est capable de passer à un taux de recyclage de l’asphalte de 100 % et une production d’enrobés tièdes 130-140 degrés. Le parc à liant sera chauffé 100 % à l’électrique à partir de l’énergie photovoltaïque produite sur le site.

La construction de la zone de stockage de 85 000 m³ de matériaux inertes sera située en zone agricole. Enfin, la demande de permis intègre la création de deux zones végétalisées (2 400 m²) et une zone de biodiversité (7 500 m²) ainsi que 1 500 m nouvelles haies plantées et 350 m de haies maintenues.

Enquête publique

L’enquête publique est en cours jusqu’au 17 octobre à 16h. Les observations écrites peuvent être adressées à la commune de Soumagne, avenue de la Coopération 38.

Le dossier peut être consulté à la Maison communale de Soumagne jusqu’à la clôture de l’enquête, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, et de 13h30 à 16h30, et le mardi soir jusqu’à 20 sur rendez-vous.