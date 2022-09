Non-lieu pour le policier qui avait tiré et tué un Hutois armé d’une épée, à Huy

La décision est tombée : la chambre du conseil a rendu son ordonnance. Elle a décidé d'un non-lieu envers le policier de la zone de police de Huy, qui avait tiré et tué un Hutois en janvier dernier. Les faits s'étaient déroulés rue Paul Carré le dimanche 9 janvier dernier.

Des riverains avaient appelé la zone de police. Car Charles Crahay, qui vivait avec sa maman dans une habitation de la rue, avait détruit deux voitures appartenant à des voisins avec une épée. Et lorsque les deux policiers envoyés par la zone étaient arrivés sur place, l’homme avait balancé par la fenêtre de nombreux objets.

Charles Crahay était ensuite sorti de l’habitation, une épée à la main, et s’était dirigé vers les policiers. Qui l’avaient enjoint à déposer son arme. Mais comme il n’obtempérait pas et continuait à avancer vers eux, un des policiers, se sentant menacé, n’avait eu d’autre choix que de sortir son arme et de tirer à deux reprises. Le blessant au bras puis à l’abdomen. Le Hutois n’avait pas survécu à ses blessures.

La Chambre du conseil a étudié le dossier hier. Autant le parquet, dans son réquisitoire, que la défense faisaient valoir la légitime défense. Et c'est cette décision qu'a prise la chambre du conseil : elle a bel et bien retenu la légitime défense au grand soulagement du policier qui, même s'il était soutenu par sa hiérarchie, devra vivre avec ce dramatique événement. "Ça a été quand même difficile à vivre pour lui car il y a quand même eu une enquête pénale, expliquait son conseil Me Wilmotte. Mais cette décision va lui permettre de tourner la page sur cet événement." Et l'avocat hutois d'ajouter : "il sait qu'il n'avait pas d'autre choix que de tirer car c'était lui ou l'autre…"