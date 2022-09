Chaudfontaine : Econhome, un service pour soutenir les citoyens dans la crise énergétique

Econhome est un nouveau service de la commune de Chaudfontaine à destination de tous les Calidifontains, dans le but d'accompagner ceux-ci dans l’ensemble des besoins qui entourent la gestion de l’énergie de leur maison. Du budget à la facture de régulation, en passant par la comparaison des prix, Econhome entend soutenir les citoyens dans la gestion de la problématique actuelle.

Un soutien



"Être « économe » c'est à la fois mieux consommer et gérer l'énergie ainsi que l'eau, faire valoir des primes ou des aides, rénover sa maison pour optimiser l'utilisation d'énergie, pouvoir gérer ses factures et son budget, prévenir l'endettement ou assumer ses dettes... Et c'est dans ces thématiques qu'Econhome propose un soutien", explique la commune de Chaudfontaine.



Vous êtes confrontés à une facture d’énergie difficile à comprendre ou à un fournisseur qui ne vous satisfait plus ; Vous recherchez une meilleure performance énergétique pour votre foyer ; Vous êtes en prise avec une dette compliquée à solder ou la crainte d’un endettement ; Vous recevez des courriers de huissiers dont vous ignorez les tenants et aboutissants ; Vous vivez un conflit avec les créanciers ? Econhome offre un service qui répond à l’ensemble des demandes et besoins qui tournent autour du sujet de l'énergie.

Econhome compte neuf travailleurs : une responsable, deux tuteurs énergie, trois assistantes sociales dont deux spécialisées dans la médiation de dettes, deux employés administratifs et une juriste.

Plus d’informations au 04 361 56 05 ou à econhome@chaudfontaine.be.

Permanence le lundi de 9 à 11h, rue des combattants 28 à 4051 à Vaux-Sous-Chèvremont.