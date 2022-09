Flémalle: la moto FN à l’honneur à la bourse Moto Rétro

Les passionné(e)s de belles bécanes connaissent cet événement organisé depuis plusieurs années sur les hauteurs de Flémalle. La bourse Moto Rétro Flémalle revient, comme habituellement vers la mi-octobre, pour une 13e édition. Rendez-vous le dimanche 16 octobre (9 h - 17 h), à l’école l’Envol aux Trixhes (rue du Herdier 6).

À cette bourse d'échange/vente de pièces et motos ancêtres, classics et modernes, on y trouve aussi des vêtements et autres articles en lien avec l'univers de la moto. "La bourse s'étend sur un circuit de plus d'un kilomètre ! Il s'agit de la 2e plus grande bourse en Wallonie", souligne Nathalie Blondiaux, l'organisatrice.

Comme chaque année, ce sera aussi l'occasion, pour les visiteurs, d'admirer une exposition thématique. Cette fois, elle sera axée sur les 120 ans de motos FN. "Des modèles d'exception vous y attendent. Vous aurez le plaisir de les découvrir, de discuter avec leurs propriétaires et d'apprendre bien plus sur la marque FN", relève-t-elle.

En effet, la bourse Moto Rétro Flémalle se veut non seulement un événement où dénicher l’une ou l’autre pièce que vous recherchez mais aussi un lieu de partages et d’échanges entre passionnés.

Parking dans le quartier

Et parce qu’il s’agit d’un événement dédié à la moto, plus particulièrement à la FN, toute personne qui s’y rendra chevauchant sa FN se verra proposer l’entrée à 5 €, au lieu de 6 €, avec accès à l’intérieur de la bourse avec sa moto où un parking sera dédié aux FN afin que les visiteurs puissent les admirer.

À noter que l’école l’Envol proposera de quoi se rafraîchir le gosier ainsi qu’une petite restauration.

Enfin, contrairement à ce qui est indiqué sur l’affiche, il n’est pas autorisé de stationner sa voiture sur l’avenue Gonda (sécurité), ni avenue de Piombino où l’organisation orientait les visiteurs afin d’éviter d’engorger le quartier. La commune ayant aménagé l’entrée pour empêcher l’accès des gens du voyage (sans succès, au final…), l’autorisation de disposer de l’espace n’a pas été donnée. Des parkings pour motos sont néanmoins prévus sur le site de la bourse.