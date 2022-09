Liège : Il s’endort sur les lieux de son cambriolage

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Mercredi matin, un employé du snack “Les mémés papotent”, rue des Guillemins à Liège a été quelque peu perturbé en arrivant sur son lieu de travail.

En effet, l’homme a remarqué, devant la porte d’entrée du magasin, un sachet contenant des objets provenant de l’établissement. Le soupirail avait été déchaussé.

L’homme est alors entré dans le snack et a entendu de gros bruits de ronflement provenant de la cave. Il a immédiatement appelé la police.

Une fois sur place, les policiers sont descendus dans la cave et ont éprouvé énormément de mal… à réveiller le dormeur !

L’homme n’a d’ailleurs que fort peu apprécié d’être réveillé de la sorte et s’en est immédiatement pris aux policiers, commençant par les agonir d’injures. La situation s’est encore quelque peu dégradée, lorsque le gaillard s’est levé et a voulu frapper les représentants des forces de l’ordre avec ses poings ou encore sa tête.

Déjà connu

Manifestement sous l’emprise de la boisson, le violent a été maîtrisé et ramené au commissariat. Après avoir quelque peu récupéré, il a été interrogé et a affirmé ne plus se souvenir, ni de l’effraction, ni des faits qui ont suivi son réveil pour le moins mouvementé.

Déjà connu des autorités judiciaires, le Liégeois âgé de 28 ans a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège dans la matinée de jeudi, avant d’être remis en liberté.

Cela ne signifie pas qu’il ne devra pas répondre de ses gestes devant le tribunal correctionnel puisqu’il s’est vu remettre une citation à comparaître, dans le cadre d’une procédure accélérée.