Seraing/Flémalle: quels travaux/aménagements pour réduire les consommations d'énergie?

Et ainsi les factures... Séances d'informations entre le 10 et le 18 octobre.

Les consommations énergétiques et les factures qui explosent sont sur toutes les lèvres! Chacun et chacune se demandant comment il/elle va pouvoir y faire face...

Savez-vous qu'il existe à Seraing une plateforme de rénovation énergétique, reconnue par la Région wallonne en janvier dernier? Celle-ci a été créée dans le but d'aider les citoyens à rénover leur logement et à accéder aux primes existantes en matière de performance énergétique. Ainsi, la plateforme informe et assure un accompagnement individuel en vue de l'amélioration de l'efficacité énergétique et du confort d'un logement. Un accompagnement allant de la réalisation d'un audit jusqu'à la concrétisation des travaux en passant par le choix des professionnels et l'identification des moyens de financement.

"Agissant en faveur de la transition énergétique, la ville de Seraing peut mettre en avant diverses actions en faveur du climat", relève l'échevine en charge de l'environnement à Seraing, Laura Crapanzano. "On peut citer la cité administrative 100 % passive et productive, de nombreux bâtiments publics rénovés (écoles, bibliothèques, crèches, logements sociaux) en vue d'accroître leurs performances énergétiques, une flotte communale électrique (véhicules de service et de travaux), un accompagnement des entreprises dans leur bilan carbone, un plan climat qui pointe par ailleurs la nécessité d'agir sur le bâti privé".

Raison du lancement de cette plateforme à destination des citoyens... "L'ambition climatique ne sera atteinte qu'au terme d'un effort soutenu pour rendre le bâti plus performant, celui-ci étant responsable de fortes émissions de gaz à effet de serre", poursuit l'échevine, ajoutant que s'il y a performances énergétiques, cela aura "un impact positif sur la qualité de vie des Sérésiens et sur leur portefeuille".

Alors que l'on compte à ce jour une centaine de ménages accompagnés dans leurs démarches de rénovation énergétique sur le territoire sérésien, l'action de la plateforme s'étend désormais à la commune de Flémalle.

De son côté, l'échevin en charge du logement et de la transition énergétique à Flémalle, Frédéric Vandelli, se réjouit de ce partenariat. "Un accompagnement ciblé pour accéder aux aides à la rénovation énergétique est une réelle demande de nos citoyens. Il faut savoir que Flémalle renforce, par des primes communales, les aides obtenues à la Région wallonne", souligne-t-il.

Envie d'obtenir des informations au niveau des travaux/aménagements à réaliser en vue d'améliorer la performance énergétique de votre logement? Et ainsi, par la même occasion, réduire vos factures? Des séances d'informations sont organisées à Seraing et Flémalle:

- Flémalle: lundi 10 octobre à 18 h 30, salle du conseil communal de l’administration communale (Grand'route)

- Seraing: mardi 11 octobre à 18 h 30, cité administrative (place Kuborn)

- Boncelles: jeudi 13 octobre à 18 h 30, pavillon de Boncelles (rue Solvay 11)

- Jemeppe: lundi 17 octobre à 18 h 30, réfectoire de l’École Heureuse (accès par la rue du Parc 1)

- Ougrée: mardi 18 octobre à 18 h 30, ancienne mairie d'Ougrée (esplanade de la Mairie 1)

Infos et inscriptions à ces séances auprès du Pôle Habitat Energie de Seraing au 04/330 85 11 ou polehabitat@seraing.be.