Visé va rénover le carillon de son hôtel de ville

Le carillon de l'hôtel de ville de Visé prend de l'âge, de même que sa structure portante. "Les embases en bois qui servent à soutenir le carillon rendent l'âme", a expliqué l'échevin du Patrimoine local, Francis Theunissen, lors du dernier conseil communal. La Ville de Visé programme dès lors sa rénovation. Le conseil communal a voté lors de sa dernière séance le cahier des charges et le montant du marché des travaux estimé à 38 720 euros TVAC. La dépense est inscrite au budget extraordinaire de l'exercice 2022. "Quatre firmes ont déjà été consultées". La rénovation du carillon prévoit "le remplacement des poutres et des fixations de cloche, et le remplacement de certains matériaux qui s'usent", a spécifié l'échevin. Les battants partiront désormais de l'extérieur "et non plus de l'intérieur".

L’hôtel de ville de Visé est un des plus beaux, sinon le plus bel hôtel de ville de la province. C’est en 1612 qu’une première cloche est placée, avant d’être rejointe par quatorze autres, formant ainsi le premier carillon de l’hôtel de ville. Ce carillon aura été maintes fois réparé et bichonné par les Visétois. Le 15 août 1914, la ville est mise à feu et à sang par l’armée allemande. Les cloches disparaissent dans l’incendie du clocher. Ce n’est que le 14 janvier 1932 que le conseil décide du rétablissement d’un carillon de 18 cloches. En 1940, les cloches du carillon auraient été emmenées pour être fondues en Allemagne. Pendant plus de 15 ans, la ville de Visé n’entendra plus le son de son carillon. Ce n’est qu’en 1958 que les cloches retrouvent leur emplacement d’origine - le carillon est refait par la Société Michiels Electro, en 1957.