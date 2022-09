Bressoux : l’église réhabilitée en logements pour femmes battues

L’église Notre-Dame de Lourdes au Bouhay était désacralisée… elle n’était plus fréquentée non plus mais elle restait un "repère" dans le quartier de Bressoux… Ce vendredi 30 septembre 2022, le Collège communal, sur proposition de l’échevine Christine Defraigne, en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, a accordé le permis pour sa réhabilitation…

Un permis qui permettra une reconversion audacieuse, faut-il l'écrire, pour ce lieu de culte… Il s'agit en effet de transformer cette imposante église en un centre d'accueil et d'hébergement pour des victimes de violences conjugales. Plusieurs logements vont ainsi être créés dans le bâtiment qui, petit plus patrimonial, conservera globalement son allure.

Et une garderie

L'église en question a en effet été achetée par la Fondation AF qui a pour but le développement d'activités solidaires… Ce projet, que l'échevine n'hésite pas à qualifier de "magnifique", prévoit donc la création d'une maison d'accueil pour femmes battues et poursuit des objectifs tels que l'insertion socio-professionnelle, l'éducation permanente mais aussi l'organisation d'une crèche pour des enfants victimes de violences conjugales.

De manière concrète, ce permis prévoit donc la transformation du lieu qui se composera d'une part de 20 logements individuels dont la durée d'occupation varie entre 6 mois et 2 ans et d'autre part, d'espaces collectifs et de rencontre "afin de créer des synergies entre les habitants du projet mais également avec le monde extérieur", précise-t-on au cabinet de l'échevine.

En plus des logements, elle proposera un grand espace polyvalent, des espaces de réunion, une garderie pour les enfants en bas âge et des espaces communs et de rencontre fortement connectés avec le jardin et le parc. Un bureau de "captage" est aussi prévu et permettra la recherche de logements pérennes pour les femmes prêtes à retrouver une vie autonome. Un logement supplémentaire est enfin prévu pour le ou la concierge des lieux qui veillera jour et nuit au bon fonctionnement de la maison.

Le presbytère sera quant à lui rénové en 3 appartements qui seront réservés à des prêtres retraités. Ceux-ci pourront participer à l’organisation des activités de la crypte ou de la maison d’accueil éventuellement…

Lieu de culte conservé

À noter précisément que la crypte sera conservée à l'identique et mise à disposition comme lieu de culte… "Et grand plus patrimonial", souligne encore l'échevine, "le projet permet aussi de conserver l'édifice qui est comme la plupart des églises un repère géographique, physique mais aussi historique de notre environnement, de notre société. C'est un parfait exemple de la manière dont les édifices cultuels peuvent se réaffecter et être rénovés".

Le tout, cerise sur le gâteau, au profit d'un public fragilisé donc et avec une conception "respectant le bâti et répondant aux normes écologiques… car c'est une boîte dans une boîte".