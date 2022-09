Engis: il s'énerve envers sa compagne parce qu'il ne trouve pas de viande dans le frigo...

A bout, courant de cette semaine, Madame a fait savoir à son compagnon qu'elle souhaitait le quitter. Le lendemain, Monsieur n'aurait fait que de boire des bières et, dans un contexte tendu, une dispute a éclaté parce qu'il ne trouvait pas de viande dans le frigo... Il s'est énervé et a poussé Madame, qui s'est cognée la tête contre un mur. Un homme hébergé chez le couple a assisté à la scène et a pris la défense de la dame en donnant un coup à son compagnon. La dame s'est alors interposée entre les deux hommes et s'est retrouvée projetée contre un meuble. Elle se plaignait de douleurs dans le dos et au niveau d'une jambe.

La police de la zone Meuse-Hesbaye a été appelée à intervenir à l'adresse, à Engis, ce jeudi en début de soirée. A l'arrivée des policiers, le compagnon était manifestement sous l'influence d'alcool. Selon le parquet de Liège, il a d'ailleurs continué à boire la bière entamée face aux policiers, tout en se montrant agressif et en hurlant...

Si le compagnon a reconnu avoir consommé une dizaine de bières, il a minimisé son attitude vis-à-vis de sa compagne en soutenant qu'il l'a à peine bousculée... Il s'est, par contre, plaint d'avoir perdu deux dents suite à l'empoignade avec l'autre homme. Ce dernier a été ausculté et placé pour sept jours en incapacité.

Ce vendredi, le compagnon violent a été déféré au parquet de Liège.