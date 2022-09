Accueil Régions Liège Liège : Le beau-père encourt 6 ans de prison Le suspect qui admet s’être masturbé devant des dames doit répondre d’attentats à la pudeur et de viols Sarah Rasujew ©D.R

Un Liégeois encourt 6 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des abus sur sa belle-fille, mais aussi s'être masturbé à cinq reprises devant des inconnues. L'homme aurait commis des attentats à la pudeur et des viols techniques entre le 12 décembre 2017 et le 10 décembre 2019 sur la fillette qui était âgée de 8 ans au début des faits. Selon la fillette, son beau-père lui aurait imposé des fellations et il l'aurait touchée au niveau de son sexe. "Je n'ai jamais eu de problèmes avec cette gamine,...