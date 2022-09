Marre de se faire frapper, une Sérésienne se rend au commissariat

Jeudi matin, une dame s'est présentée au commissariat de police de Seraing pour signaler qu'elle avait été victime de violences de la part de son compagnon. Une fois de plus, selon ses dires! Apparemment surveillée par son compagnon, elle avait profité du fait qu'elle devait emmener son fils à l'école pour prévenir la police.

Selon ses explications, une dispute a éclaté il y a quelques jours parce qu'il n'avait pas apprécié qu'elle échange des messages sur leur GSM commun avec un ami. Il lui a alors exprimé son mécontentement à coups de pied et de poing! Une scène qui avait encouragé la jeune femme à quitter le domicile avec ses deux enfants, dont un bébé de 9 mois.

Toujours selon ses explications, elle aurait finalement réintégré le domicile après qu'il se soit excusé... Mais à peine de retour, elle aurait à nouveau reçu des coups... Marre de se faire frapper, elle a donc profité de sa sortie matinale, le lendemain matin, pour s'en plaindre à la police.

Ce Sérésien, âgé de 30 ans, a été interpellé et privé de liberté. Ce vendredi, il a été déféré au parquet de Liège. Il a prétendu qu'il ne s'était rien passé... Tout au plus a-t-il reconnu une scène de coups remontant à un an...

Quant à la dame, elle présentait diverses contusions sur le corps... Ce qui lui a valu d'être placée en incapacité durant plus d'une semaine.