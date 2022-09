Accueil Régions Liège Vaux-Sous-Chèvremont : Les parents abusent sexuellement de leur enfant Ils ont réalisé des photos et des vidéos des attentats à la pudeur qu’ils commettaient Sarah Rasujew ©D.R.

Le parquet a requis des peines de 6 ans de prison et 5 ans de mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines pour une mère et 8 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du TAP pour un père qui doivent répondre d’avoir sexuellement abusé leur petit garçon à Vaux-Sous-Chèvremont. Lors d’une précédente audience, le parquet...