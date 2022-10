Le barrage de La Gileppe ouvre ses portes au grand public ce dimanche

Ce 2 octobre, à l’occasion de la Journée Découverte Entreprise, le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure ouvre les portes du barrage de La Gileppe au grand public. Les visites sont organisées toutes les heures, entre 10h et 16h, sur inscription.

Ce dimanche 2 octobre, le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructure (SPW MI) a décidé de participer à la Journée Découverte Entreprise (JDE) pour permettre au grand public de visiter le barrage de La Gileppe.

Au programme : l’histoire du plus ancien barrage-réservoir de Belgique et des 50 ans qui se sont écoulés depuis son réhaussement via une exposition qui jalonnera tout le site, des explications sur son fonctionnement, une visite de la centrale et des galeries souterraines. Un questionnaire à destination du public sera disponible à l’accueil avec plusieurs tirages au sort pour gagner des cadeaux en cas de bonnes réponses. Toutes les infrastructures de loisirs qui se trouvent sur le site de La Gileppe seront accessibles : balade à vélo ou en trottinette, accrobranche, bar à burgers,…

Détails pratiques de la visite

Les visites seront organisées par groupe d'environ 50 personnes et seront encadrées par le personnel du barrage. L'accueil et les inscriptions le jour même se feront au Belvédère. Il est également possible de s'inscrire à l'avance via le lien suivant : https://www.jde-wallonie.be/barragedelagileppe.



Les visiteurs partiront du Belvédère. C’est à cet endroit que le guide expliquera pourquoi il a fallu construire un barrage à La Gileppe, ses fonctions de départ et celles d’aujourd’hui, le rehaussement qu’il a fallu réaliser, les caractéristiques principales de l’ouvrage et bien entendu l’histoire du Lion.

Le groupe sera ensuite emmené vers la centrale et recevra quelques explications pendant le déplacement sur l’aqueduc. A la centrale, des informations seront données sur le chemin de l’eau ainsi que sur toute la technique nécessaire pour le fonctionnement de l’ouvrage.

Enfin, le groupe descendra dans les entrailles du barrage, les galeries dans lesquelles des explications seront données comme, par exemple, comment on entretient un barrage.

Au total, il faut compter environ 1h pour la visite.

Détail important, tout le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La première visite est prévue à 10h et le dernier départ à 16h.