E40 Welkenraedt - Battice : on bascule la circulation

Depuis le 5 septembre, la SOFICO (maître d’ouvrage) et le SPW Mobilité et Infrastructures (maître d’œuvre) ont lancé le chantier de réfection des revêtements de Welkenraedt à l’échangeur de Battice en direction de Bruxelles.

Effectué par l’association Baguette-Bodarwe, ce chantier de 2,5 millions d’euros entrera dans une nouvelle phase ce mardi 4 octobre, le planning ayant été revu suite à des conditions météorologiques peu favorables.

Les bretelles Thimister, Battice et Verviers fermées

Ainsi, dès ce mardi et pour une durée de deux semaines, les travaux se concentreront sur la voie de droite en direction de Bruxelles (et non plus sur les deux voies de gauche). Les automobilistes basculeront donc sur le nouveau revêtement, avec comme conséquence directe une fermeture de l’accès et de la sortie 37 bis (Thimister) ainsi que de l’aire autoroutière du Haut-Vent. Une déviation sera mise en place via le rond-point des vaches de Battice.

Autre répercussion, les bretelles de l’échangeur de Battice donnant accès à Verviers (E42/A27) et Battice (rond-point) seront aussi inaccessibles à la circulation. La déviation sera mise en place via l’échangeur 36 de Barchon.

L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois d’octobre (sous réserve de la météo).