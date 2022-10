Fieris Féeries à Seraing: très belle parade !

Dimanche matin, en voyant la pluie tomber, ils étaient nombreux à espérer que le ciel se montre plus clément en cours de journée… À croire qu’ils ont été entendus… alors que l’heure du départ approchait… C’est donc sans pluie, et même avec quelques rayons de soleil, que la parade des Fieris Féeries a déambulé dans les rues du centre de Seraing sous les yeux des spectateurs postés sur les trottoirs, parfois impressionnés parmi les plus jeunes… Au point, pour Thibaut (7 ans) de faire quelques pas en arrière lorsqu’il a vu apparaître rue Ferrer, en ouverture de cortège, trois oiseaux géants aux gros yeux brillants… Suivait une bande de squelettes au long bec pointu. Le cortège à peine lancé, là où il se trouvait, on l’avait perdu notre Thibaut…

Puis se sont succédé les quatre personnages symbolisant la ville de Seraing (Fieri Cristal, Fieri Meuse, Fieri Nature et Fieri Génie industriel), chacun accompagné de sa suite. Des bulles de savon géantes, des apprentis cuistots proposant l’une ou l’autre (fausse) dégustation, un long voile bleu évoquant la Meuse, un bonhomme et un chien volants, de beaux grands papillons qui déployaient leurs ailes, Loup et sa meute de louveteaux, des chants et des danses, de drôles de personnages à la fois intrigants et rigolos… C’était tout cela, et d’autres encore, cette nouvelle édition des Fieris Féeries !

650 participants

Pas moins de 650 participants, ainsi que toutes ces personnes qui ont œuvré durant des mois à la confection des costumes et accessoires, ont contribué à sa réussite ! Hormis quelques artistes professionnels, comme les personnages sur échasses et Rémy Bricka venu avec sa légendaire bonne humeur, c'est à tous ces citoyens et citoyennes qu'on le doit ! En effet, "tellement plus qu'un spectacle de rue", selon le slogan des Fieris Féeries !

Tellement plus qu’un slogan, également, car au-delà de la mise à l’honneur des symboles de la ville de Seraing, c’est aussi clamer avec fierté que sa diversité fait sa richesse et que tous y ont leur place, d’enfants à des personnes présentant un handicap.

Alors, Thibaut, c'était comment ? "Il y avait de la musique, de l'ambiance, de beaux costumes… C'était bien plus beau que ce que j'avais imaginé… J'ai adoré", a-t-il confié, après s'être pressé de changer de place pour voir à nouveau passer la fin de la parade.

Selon les organisateurs (Centre d’Action Laïque de la province de Liège et centre culturel de Seraing), pas moins de 6 000 personnes y ont assisté.