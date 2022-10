Huile en feu à Liège: une nonagénaire brûlée au 2e degré

Ce dimanche en fin d'après-midi, les pompiers liégeois ont été appelés à intervenir sur le boulevard Frère Orban à Liège. Un incendie leur avait été signalé dans un immeuble à appartements.

C'est au 9e, et dernier étage, que les pompiers ont dû intervenir. A leur arrivée, beaucoup de fumée se dégageait de l'appartement.

Selon les pompiers, l'occupante des lieux, une nonagénaire, avait jeté de l'eau sur de l'huile bouillante afin d'éteindre un début d’incendie. Un réflexe bien évidemment, face à la situation, mais on sait que les secours ont souvent eu l'occasion de mettre en garde la population contre un tel geste qui peut paraître normal... En effet, l'eau et l'huile ne se mélangeant pas, cela pourrait être à l'origine d'un incendie bien plus important...

Ce qui fut malheureusement le cas... Selon les pompiers, cette dame a été brûlée au 2e degré au visage et aux mains! Les pompiers ont procédé à son évacuation. En état de choc, en plus d'être brûlée, la nonagénaire a été transportée à l'hôpital.

Dans pareille situation, et pour autant que vous en ayez l'occasion, il est recommandé de couvrir les flammes avec un couvercle en métal, qui étouffera l'incendie.