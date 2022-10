Voleurs de pots catalytiques interpellés à Visé

Voilà un fait qui peut surprendre... Mais, manifestement, certains étant bien informés, il y a une bonne raison à cela...

On va donc vous le raconter... Pas qu'on ait vraiment envie de donner "de bonnes idées" à certains esprits mal tournés... mais parce que c'est aussi une façon d'informer la population et ainsi l'encourager à faire preuve de prudence...

Les faits se sont produits samedi, en fin d'après-midi, du côté de Visé. Geste on ne peut plus banal, un automobiliste avait stationné son véhicule sur le parking de la gare de Visé, avenue de Navagne. Il en sort et s'en va faire une course. Puis, un peu plus tard, à son retour, il a aperçu une femme faisant le guet et constaté qu'un cric avait été posé à sa voiture. Un individu était occupé à découper le pot catalytique de son véhicule au moyen d'une scie égoïne... En voyant approcher le propriétaire de la voiture, l'individu et la femme qui faisait le guet ont pris la fuite, renonçant ainsi à ce qu'ils avaient entrepris.

La victime a aussitôt alerté la police. Grâce à la description fournie aux policiers, ceux-ci ont interpellé deux suspects. Il s'agit d'un couple qui se déplaçait sur un scooter. Lors de la fouille, les policiers ont découvert un pot catalytique qui avait été découpé sur un autre véhicule.

Pourquoi voler des pots catalytiques, vous demanderez-vous sans doute? Parce qu'il semblerait qu'ils soient constitués de matériaux qui se revendent bien et à bon prix...

Tous deux, âgés d'une trentaine d'années, ont été privés de liberté. Il est apparu que l'homme était déjà connu de la justice pour des faits de vols.

Ce dimanche, le parquet de Liège a transmis le dossier à un juge d'instruction en sollicitant leur placement sous mandat d'arrêt.