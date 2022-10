Accueil Régions Liège La foire de Statte en famille et à moindre coût Huy Les tarifs sont restés inchangés à la foire à 1€. Et cela est fort apprécié par les familles qui ont parfois des budgets limités. Julie De Pauw ©CJEDW

Dimanche, la météo n'était pas vraiment au beau fixe. Mais les visiteurs étaient, tout de même, présents sur le champ de foire à Statte. Malgré la crise énergétique, les forains ont tenu à ne pas augmenter leurs tarifs. Et le coût plus abordable de l'événement attire forcément les familles. "À Liège, il y a beaucoup de foule et c'est...