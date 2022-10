Deux coups de couteau dans le thorax !

tribunal Les agresseurs s’en sont pris à la victime à cause d’une dette de 50 euros

Wilson et Dimitri encourent quatre ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une tentative d’assassinat en pleine journée le 19 décembre dernier dans le quartier à Liège.

La victime devait 50 euros à un des deux protagonistes à la suite d’achat de cannabis… Ce jour-là, les intéressés ont attendu pendant vingt minutes devant le domicile d’un jeune homme.

Ils étaient munis de couteaux et d’une batte de baseball. Lorsque l‘homme est sorti avec son chien, Wilson et Dimitri ont pris le chien et l’ont placé dans leur véhicule.

Ils ont ensuite porté des coups de batte de baseball à la tête de la victime puis deux coups de couteau au thorax ! Le jeune homme a souffert d’un pneumothorax.

Les deux protagonistes ont nié avoir porté les coups de couteau.

"Il ne voulait pas le retrouver pour discuter", a déclaré un témoin. "Il a dit que la prochaine fois, il me tuerait et que la prochaine fois c'était aujourd'hui", a expliqué la victime.

Me Julie Meyer a expliqué que son client était particulièrement vulnérable.

Elle a demandé 1 000 euros provisionnels et une expertise.

Me Émeline Thone, a soutenu que son client, Wilson, n'était pas l'auteur des coups de couteau. "Il reconnaît s'être rendu sur place pour avoir une discussion avec une personne qui devait de l'argent. Il reconnaît qu'il avait une batte de baseball. Il n'implique personne, mais n'a pas porté de coup de couteau."

L’avocate a plaidé une qualification en coups et blessures, une peine de travail et un sursis.

Me Balaes a plaidé l’acquittement pour la tentative d’assassinat et le sursis.

Sarah Rasujew