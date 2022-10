Huy : 8e édition de "L’Art d’ici et d’ailleurs"

La 8e édition de l’Art d’ici et d’ailleurs est organisée du 7 au 9 octobre à l’Espace Saint-Mengold, cœur historique de Huy. L’exposition internationale accueillera 38 artistes (peintres, sculpteurs, photographes et artisans d’art), avec comme invités d’honneur Christian Rzyski (peinture), Svetlana Grichina (RU, photographie), Jacky Jansen (sculpture) et Alicia Di Franco (catégorie révélation jeune).

Vernissage le vendredi 7, de 19 h à 21 h. Le samedi 8, de 11 h à 19 h. Le dimanche 9, de 11 h à 18 h. Remise des Prix du public à 17 h 30.

Entrée gratuite. Bar à champagne et bar à vin. Renseignements au 0496/42.70.01.