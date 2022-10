Le Deb Fest’ fête son 5e anniversaire

Une édition consacrée aux reprises le vendredi 14, et aux compositions le samedi 15 octobre.

Festival musical créé en 2018 par Deborah Dubois dans le but de promouvoir des artistes belges, le Deb Fest’ revient pour une édition anniversaire (5e) consacrée aux reprises le vendredi 14, et aux compositions le samedi 15 octobre, au Centre culturel de Chênée. Ouverture des portes à 19 h 30 et 17 h 30.

Le festival propose des groupes originaux comme de reprises. Citons Plain Jane, Thomas Frank Hopper, Green Day by Sunk, Avû, Eosine, Alterlight, Dresscode, ou encore Bikini Bottom.

Prévente : 15 € le vendredi /20 € le samedi /30 € le pass deux jours.

Réservation sur https://www.livecafe.be/agenda/deb-fest-5. Gratuit pour les moins de 12 ans. A.Q.