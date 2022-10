Accueil Régions Liège Verviers : Interceptés avec 40 500 euros en liquide Le couple se rendait à Tanger dans le but d’y acheter un appartement Sarah Rasujew ©RASUJEW

Abderrahman 33 ans et Fanny, 25 ans, encourent des peines de quarante mois de prison et 16 000 euros d’amende pour l’un et une peine de travail pour l’autre devant la cour d’appel de Liège...