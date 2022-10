Visé : Amélioration de la zone bleue

Depuis juillet, les emplacements de stationnement situés dans la zone commerçante (entre la place Reine Astrid et la collégiale) sont équipés de capteurs. Ceux-ci ne modifient en rien le fonctionnement de la zone bleue puisque l'apposition du disque reste obligatoire, mais "cela permet un contrôle plus efficient du stationnement et une surveillance accrue des voitures ventouses", explique l'échevin Ernur Colak.



Ce système donne la possibilité aux utilisateurs de connaître le nombre d'emplacements disponibles en temps réel via le site internet vise-parking.be.



Des agents sont chargés de la vérification. Les redevances restent inchangées.