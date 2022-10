Visé : Un projet de parking de covoiturage intermodal

Le conseil communal a adopté lors de sa dernière séance le plan d’investissement communal (PIC) qui reprend l’ensemble des projets que la Ville envisage de réaliser au cours de la programmation 2022-2024 mais aussi le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci) pour lesquels 784 931 euros sont alloués par la Région wallonne, pour le premier, et 191 521 euros pour le second.

En tout, huit projets sont retenus dans ce Pic-Pimaci 2022-2024. "Le premier concerne la réhabilitation de l'égouttage rue Voie Mélard à Cheratte pour une estimation de 1 762 882 euros", indique l'échevin de l'Urbanisme Xavier Malmendier. Le second porte sur l'aménagement de l'esplanade de la salle des Tréteaux à Visé pour une estimation de 356 947 euros.

Le troisième est consacré à l’aménagement du Cloître des Sépulcrines à Visé pour une estimation de 215 985 euros. Le quatrième porte sur l’égouttage et l’aménagement d’un bassin d’orage rue Porte de Lorette pour 2 139 406 euros.

Le PIC comprend également l’égouttage et la réfection de la rue Marchand à Devant-le-Pont pour une estimation de 801 997 euros, et enfin l’aménagement des abords de la serre communale de Lanaye pour 149 347 euros.

Une piste cyclable

En matière de mobilité, le Pimaci prévoit le prolongement de la piste cyclable du Chemin dit du Voué entre Visé et Richelle pour 539 963 euros, la création d’un parking de covoiturage intermodal, ainsi que la sécurisation de la traversée cyclo piétonne, à hauteur de la sortie autoroutière de Cheratte, pour 569 716 euros.

"Les dossiers vont être soumis à la Région. Nous espérons une réponse le plus vite possible", conclut l'échevin.