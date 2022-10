"À bicyclette", le premier festival du voyage à vélo

Tout le monde a déjà chantonné sur le refrain "À bicyclette" d’Yves Montand, à présent il sera possible de se rendre au festival homonyme. Le premier festival du voyage à vélo de Liège "À bicyclette" est organisé le 15 octobre, dès 14h, au sein de l’emblématique musée des Transports en commun de Wallonie, avec au programme : des films, des expositions, des ateliers, des animations, des rencontres…

Cela fait quelques mois qu'une équipe passionnée de voyages à vélo travaille dans l'ombre afin de mettre sur pied un tel festival dans la région liégeoise. Leur motivation ? "Offrir aux cyclovoyageurs, et à celles et ceux qui envisagent un voyage à vélo, un événement qui rassemble les informations nécessaires à la préparation de leur voyage, les bons plans, adresses, matériel… On veut donner envie à un maximum de personnes de franchir le pas, mais aussi promouvoir le voyage à vélo, une alternative écologique et durable aux voyages traditionnels, tout en montrant que le voyage à vélo est accessible à tout le monde : familles, seniors, personnes à mobilité réduite…", explique l'équipe de bénévoles issue de différentes locales du Gracq en province de Liège, et du monde associatif.

Le festival est destiné tant aux fans de voyage à vélo qu’aux débutants.

Des projections

Parmi les temps forts de ce festival, outre les stands et projections, citons la venue le samedi à 17 h de Stein Van Oosteren, auteur du livre Pourquoi pas le vélo ?. Des tables rondes seront également organisées avec notamment à 19h une discussion sur "Le voyage à vélo au féminin".

Bar et petite restauration, animations pour enfants, et dessins animés, sont prévus tout au long du festival.

Le dimanche 16 octobre, un accueil café aura lieu à 9h, et une balade à vélo à 10h (réservation obligatoire).

Un parking vélos surveillé est prévu sur place. Prix : adultes (5 € en prévente, 8 € sur place), enfants (3 € en prévente, 5 € sur place). Enfants de moins de 6 ans, gratuit. Plus d'infos sur www.abicyclette.be