Grande collecte de jouets chez Intradel

Samedi 15 octobre, une collecte de jouets est organisée dans l'ensemble des recyparcs d'Intradel. L'occasion de donner une seconde vie à des jeux… en faisant plaisir aux enfants, sans oublier le geste pour l'environnement. La récolte se déroule de 8 h 30 à 17 h... Intradel insiste sur le fait que les jouets doivent être en bon état : pas de puzzle incomplet, pas de jouet cassé ou abîmé. "Dans un souci environnemental et d'hygiène, les jouets fonctionnant avec des piles et les peluches ne seront pas acceptés". Cette collecte est organisée en collaboration avec les CPAS et plusieurs associations locales qui vont redistribuer le tout aux enfants dans le besoin.