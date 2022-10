Il s’est plusieurs fois introduit chez la victime et lui a volé des objets

Visé : Il appelle son ex jusqu’à 22 fois en 10 minutes !

Geoffrey, 34 ans, a écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine pour avoir littéralement pourri la vie de son ex-compagne qui habite à Visé. En effet, l’homme n’a eu de cesse que de la terroriser, la menacer et la harceler.

Le couple a eu un enfant. Il s’est séparé en 2021. C’est alors que Geoffrey va lancer une véritable entreprise de sape.

Il n’a eu de cesse que d’importuner la dame en l’appelant de manière particulièrement répétée. Il a passé 22 appels en dix minutes le 17 décembre 2021. Il a envoyé des dizaines de SMS en quelques minutes le 31 décembre 2021 et le 20 janvier 2022.

Il a également envoyé des dizaines d’émail, notamment le 1er février 2022.

Parmi les messages envoyés, certains étaient particulièrement désagréables. "Ton appart va brûler, je te le garantis", lui a-t-il notamment écrit.

L’homme est venu sonner à sa porte en pleine nuit et s’est introduit à plusieurs reprises dans son domicile alors qu’il n’y était pas le bienvenu.

Il a endommagé de nombreux objets chez la dame comme une table basse en verre, un téléviseur, ou encore un haut-parleur. Il lui a aussi volé son GSM, ses clés et sa voiture.

Récidive

La victime a tourné des vidéos dans lesquelles on voit son ex en train de rôder autour de son domicile. Il n’a arrêté son comportement harcelant que lorsqu’il a été mis sous mandat d’arrêt et incarcéré à la prison de Lantin.

Entendu, il a avoué avoir adopté ces comportements. Il a évoqué le fait qu’il soit déprimé et connaisse des soucis d’alcool.

Il a commis ces faits entre octobre 2021 et mai 2022. Le tribunal a estimé les faits établis et a souligné leur gravité, et leurs conséquences auprès de la victime.

Il était déjà en état de récidive légale après avoir été condamné en 2021 pour notamment harcèlement, violation de domicile, coups et blessures, dégradations volontaires.