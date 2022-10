Retour des cortèges Halloween dans les cités d'Ans

Halloween approche pour le plus grand plaisir des enfants qui adorent courir de maison en maison à la recherche de bonbons! Après les éditions précédentes avortées, Covid-19 oblige, l'association Récipro-Cités a le plaisir d'annoncer le retour des animations spéciales Halloween dans les cités d'Ans.

"Les activités seront nombreuses cette année et plairont assurément à tous", relève Patrice Lempereur, président de Récipro-Cités. "En plus des nombreux cortèges encadrés par les gardiens de la paix et une brigade de bénévoles, les participants peuvent profiter de concours de déguisements et de décoration de façades, de dégustations de soupe et d'une distribution de cadeaux aux quatre coins des cités sociales d'Ans, Alleur, Loncin et Xhendremael".

Le premier rendez-vous est fixé le mardi 25 octobre, dans les cités Lonay et Champ d'Aviation. Les enfants de la cité sont invités à prendre part au cortège à 16 h 15 (rendez-vous à l'agora, avenue Henri Lonay ). "Les enfants, accompagnés et encadrés, sillonneront les rues des cités afin de partir à la chasse aux bonbons ou jeter un sort aux habitants qui ne respecteraient pas les règles du jeu"...

Suivra le mercredi 26 octobre, à 16 h 15, cité Al’Trappe à Alleur. Départ au terrain des sports, rue Guillaume Simons. Idem, les enfants seront accompagnés et encadrés.

Ensuite, rendez-vous cité Vandervelde à Loncin, le jeudi 27 octobre à 16 h 15, à l’agora. Les petits monstres seront accueillis avec de la soupe au potiron et du cacao chaud.

Enfin, ce sera au tour de la cité du Bourdon à Xhendremael, le vendredi 28 octobre à 16 h 15. Rendez-vous à l’agora. Jack O’Lanterne passera avec le diable pour élire la plus terrifiante lanterne et en profitera pour raconter son histoire à l’occasion du cortège.

Participation gratuite et inscription souhaitée auprès de reciprocitesans@gmail.com.